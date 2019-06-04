شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث في منطقة «كولومبيا»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

كشف الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن منطقة كولومبيا المجاورة لمكان الاعتصام أضحت تشكل خطراً ووجب تنظيفها، لذلك دخلت القوات الأمنية إليها. ولفت إلى أن “القوات السودانية لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة”، مشدداً على أنها استهدفت منطقة كولومبيا التي تحولت إلى “بؤرة للفساد والممارسات السلبية، التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني”. وأوضح أن هناك فارين من منطقة كولومبيا إلى الاعتصام، والعسكري استهدفهم فقط واضطر لمطارتهم، وفق تعبيره.

ولفت كباشي إلى أن الجهات المعنية تعمل على فتح الطرقات المؤدية إلى منطقة الاعتصام، والتي أغلقت في ساعات الصباح الأولى.وأغلقت قوات من الجيش السوداني أمس، كل الطرق المؤدية إلى مداخل الاعتصام في العاصمة الخرطوم عقب حدوث إطلاق نار وملاحقات للمحتجين بحي بري في الخرطوم. من جهتهم، أكد شهود عيان في مدن سودانية خروج محتجين في الولايات.