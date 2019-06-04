شكرا لقرائتكم بغداد.. افتتاح المنطقة الخضراء بالكامل مع بداية عيد الفطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الحكومة العراقية افتتاح جميع شوارع المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، حيث يقع مقر الحكومة وسفارات أجنبية بينها الأميركية والبريطانية، أمام حركة السيارات على مدار الساعة مع بداية عيد الفطر.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن "المنطقة الخضراء ستفتح على مدار الساعة ابتداءً من أول أيام عيد الفطر".

وكان عبد المهدي قد قال خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد إن هذه الخطوة تعني أن الحكومة "مطمئنة على الوضع الأمني وتريد أن يتحرك الشارع والمصالح والأسواق في مدينة بغداد" التي تعد ثاني عاصمة عربية من حيث الكثافة السكانية ويسكنها نحو ثمانية ملايين نسمة.

وأصبحت هذه المنطقة التي تمتد على نهر دجلة وتصل مساحتها إلى 10 كيلومترات مربعة في قلب بغداد، خاضعة لحماية مشددة ومنع الدخول إليها من قبل العامة منذ غزو العراق من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية عام 2003، للإطاحة بنظام صدام حسين.

Advertisements

ووضعت القوات الأميركية ثكناتها المهمة في هذه المنطقة حتى مغادرتها العراق نهاية عام 2011. ولا تزال السفارة الأميركية، وهي إحدى أكبر السفارات الأميركية في المنطقة والعالم، في المنطقة الخضراء. وقد غادر الأشخاص "غير الرئيسيين" منها إثر تصاعد التوتر مع إيران.

ورفعت السلطات، خلال الأشهر الماضية آلاف القطع الخرسانية التي كانت تحيط بالمنطقة الخضراء أو تقطع شوارع بغداد.

وتحسن الأوضاع الأمنية في عموم العراق وانخفض العنف خصوصا في العاصمة بغداد، بعد مرور نحو عام ونصف على إعلان الانتصار الكامل على تنظيم داعش، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى التوقف عن نشر التقارير الشهرية لأعداد ضحايا العنف في البلاد.

وفي إشارة إيجابية لتحسن الوضع، يعقد مجلس الوزراء العراقي منذ تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة، ولأول مرة منذ 2003، اجتماعاته خارج المنطقة الخضراء. فيما لا تزال اللقاءات الرسمية لرئيس الوزراء تعقد داخل المنطقة الخضراء.