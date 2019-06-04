بومبيو: تبدد الآمال بانفتاح الصين بعد 30 عاما على تيان انمين

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واشنطن: قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الإثنين إن الامال بانفتاح الصين "تبددت" بعد 30 عاما من القمع الدموي لحركة تيان انمين المطالبة بالديمقراطية في الرابع من يونيو 1989.

وقال في بيان "في العقود التي تلت القمع ، كانت الولايات المتحدة تأمل في أن يؤدي اندماج الصين في المجتمع الدولي إلى مجتمع أكثر انفتاحا وتسامحا. لقد تبددت هذه الآمال. الدولة الصينية ذات الحزب الواحد لا تتسامح مع المعارضين وتنتهك حقوق الإنسان كلما كان ذلك في صالحها".

واشاد ب"أبطال الشعب الصيني الذين وقفوا بشجاعة قبل 30 عاما في ساحة تيان انمين للمطالبة بحقوقهم"، داعيا سلطات بكين إلى نشر تقرير عن القتلى والمفقودين آنذاك. الامر الذي لم تفعله ابدا.

وليل الثالث الى الرابع من حزيران/يونيو 1989، أنهت دبابات الجيش الصيني بشكل وحشي سبعة أسابيع من التظاهرات المؤيدة للديمقراطية بقيادة الطلاب في ساحة تيان انمين في بكين.