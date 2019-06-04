صور- إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى واشنطن على طائرة الأحلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

انطلقت أولى رحلات شركة مصر للطيران رقم MS 981 المتجهة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على أحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 Dreamliner، بحسب تصريحات الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقال عادل، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الشركة تستطيع ربط العاصمة الأمريكية بالقاهرة من خلال رحلات مباشرة إلى هذه الوجهة الهامة بأمريكا الشمالية، وتعد هذه الخدمة أحدث خطوة في خطة توسعاتنا الاستراتيجية عبر الولايات المتحدة، والتي تسهم في تعزيز العلاقات السياحية والثقافية والتجارية المزدهرة بين العاصمتين.

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وأضاف عادل: "نستهدف تعزيز تواجدنا في السوق الأمريكية على نطاق أوسع، وتسير الشركة 3 رحلات أسبوعية إلى واشنطن – أيام الاثنين والأربعاء والجمعة – والتي نطمح أن تصل إلى رحلة يومية في المستقبل القريب، هذا بالإضافة إلى رحلتها اليومية إلى نيويورك على طائراتنا من طراز بوينج B777-300".

شهد مطار القاهرة الدولي احتفالاً بتدشين أولى رحلات هذا الخط الجديد، وتفاعل فريق عمل مصر للطيران مع ركاب الشركة وشاركهم هذا الحدث من خلال توزيع الهدايا الرمزية والتقاط العديد من الصور معهم قبيل إقلاع الرحلة ببضع ساعات، كما حرصت الشركة أيضًا على تقديم أسعار ترويجية خاصة للرحلة الافتتاحية من وإلى الوجهة الجديدة .

تقلع الرحلة رقم MS981 من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي وتهبط في واشنطن (مطار دالاس الدولي) الساعة 05:10 بالتوقيت المحلي في اليوم التالي بعد رحلة تستغرق مدتها 12 ساعة و10 دقائق.