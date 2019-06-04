"75% هتدخل طب".. التعليم: "ظاهرة الـ100% بالثانوية العامة ستختفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
أكد وزير التربية والتعليم، أن ظاهرة حصول الطلاب على 99% بالثانوية العامة، تختفي مع النظام المعدل الذي بدأ تطبيقه على الصف الأول الثانوي.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أمس، أن النظام الجديد للمرحلة الثانوية، يقوم على قياس مهارة الفهم، ويتطلب من الطالب التحضير للامحتان بشكل مختلف عما اعتاد عليه خلال السنوات المقبلة: "مفيش حاجة اسمها قفلت الامتحان تاني، الكلمة دي كنت بسمعها وبستغرب".
وقال الوزير، إن الدرجات لن تكون المعيار بعد ذلك، وحصول الطلاب على مجموع فلكي يقترب من الـ100% أو 80% لا يؤثر في تنسيق القبول بالجامعات؛ لأن التنسيق يعتمد على النسبة والتناسب بين مجاميع الطلاب، وعدد المقاعد المتاحة بالجامعات: "ممكن الأول على الجمهورية يجيب 80% أو 75%، وساعتها المجموع ده هيدخل طب".
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