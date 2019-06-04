"آلية جديدة للجان الشغب".."التعليم" تكشف استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم، أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة في 8 يونيو المقبل، عقب العودة من إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأضاف عبد الحكم، في تصريحات صحفية، أن جميع المحافظات، تسلمت الكراسات الامتحانية لمواد الأسبوع الأول من الامتحانات وهي: "اللغة العربية، التربية الدينية، الاقتصاد والإحصاء، واللغة الأجنبية الأولى"، ، فيما عدا القاهرة والجيزة، موضحًا أن هاتين المحافظتين تتسلم إداراتها الـ50، كراسات الأسئلة فجر يوم كل امتحان، أما باقي المحافظات فتتسلم الأسئلة كل أسبوع، نظرًا لظروف النقل بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة.

وتابع أن الوزارة استحدثت إجراء جديدًا لامتحانات هذا العام، تمثل في إعداد كشوف توقيعات للطلاب، مرافقة لأرقام جلوسهم، ليوقع الطلاب على المواد المتقدم لامتحانها، ومطابقتها مع المسجل لدى الوزارة، مشيرًا إلى أنه وجد طلاب مسجلين على شعب مغايرة لشعبهم الأساسية، وجرى تعديل بياناتهم.

وبالنسبة لأعداد الطلاب المتقدمين لامتحان العام الدراسي 2018/ 2019، قال عبد الحكم إن عددهم بلغ 659 ألف و253 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحان داخل 1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

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وفيما يخص التأمين، قال عبد الحكم، إن هناك 5 أفراد أمن بكل لجنة سير، مع كل واحد منهم عصا إلكتروني، لاستخراج أي أجهزة إلكترونية تكون بحوزة الطلاب، مشيرًا إلى الاستعانة بقوات الشرطة لتأمين الامتحانات.

وأشار إلى أن هذا العام لن تشارك قوات الجيش، أو شركة فالكون في تأمين امتحانات الثانوي العامة، ولن يجري اللجوء إلى أحدهما إلا في حالات الشغب القصوى.

وقال عبد الحكم، إن وزارة التربية والتعليم، حددت جميع لجان الشغب على مستوى الجمهورية، ووضعت آليات جديدة للسيطرة على الغش فيها، إلا أنه لن يفصح عنها لعدم اختراقها من قبل الطلاب.

وعن المشاركين في أعمال الامتحانات، قال عبد الحكم، إنه جرى إغلاق باب التقدم بالاعتذارات، ولن يقبل أي اعتذار جديد يقدم من المنتدبين لأعمال الامتحانات.

ونوه عبد الحكم، إلى عقد اجتماع، يوم الخميس المقبل، مع مديري المديريات ورؤساء اللجان، لفرش لجان سير الامتحانات على مستوى الجمهورية.