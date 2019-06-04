فيديو- "الإسلام سلام للعالمين".. خبير دولي يبدأ مشروعه عن التسامح في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
بدأ محمد خليفه مطر المزروعي، الخبير الدولي في التسامح، تطبيق مشروعه عن التسامح من مصر، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للأداء الحكومي.
والتقى المزروعي، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "الخليج 365، يلاكورة، والكونسلتو"، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب.
كما التقى خبير التسامح الدولي، بـ"دغش محمد"، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، الدكتور محمد رفعت، الأستاذ بجامعة عين شمس، والدكتور أرمين مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية.
ومن المقرر أن يبدأ المزروعي مشروعه بالتعاون مع عدد من الشخصيات العامة.
وقال "المزروعي"، إن الإسلام دين سمح سلام للعالمين، كل العالمين على وجه الأرض، التسامح واجب ورسالة سامية".
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