مصدر بالجيش اللبناني: هجوم طرابلس الإرهابي نفذه مسلح وحيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (أ ش أ)

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن مصدر بالجيش اللبناني، تأكيده أن منفذ الهجوم الإرهابي المسلح في مدينة طرابلس مساء "الإثنين" هو إرهابي وحيد (عبد الرحمن مبسوط) وليس مجموعة من الإرهابيين المسلحين على نحو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.

من ناحية أخرى، دفعت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي، بوحدات من قوات العمليات الخاصة المدعومة بالمركبات المتخصصة في المداهمات ومكافحة الإرهاب، كما دفعت القوات المسلحة بتعزيزات عسكرية شملت مدرعات، إلى نطاق مسرح عمليات المنطقة التي يختبىء فيها الإرهابي منفذ الهجوم، إلى جانب قوات الدفاع المدني والإسعاف.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – عدم وجود أشخاص آخرين شاركوا الإرهابي عبد الرحمن مبسوط في تنفيذ العملية الإرهابية.

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وأشار المصدر إلى أن منفذ الهجوم الإرهابي المسلح "تم تطويقه بصورة كاملة" في المبنى السكني الذي يتحصن فيه، لافتا إلى أن "مبسوط" يطلق النيران بصورة متقطعة صوب قوات الأمن والجيش للحيلولة دون إلقاء القبض عليه وتنفيذ عملية مداهمة ضده.

ولفت المصدر إلى أن القوى الأمنية والعسكرية "تتريث وتتحلى بالصبر" في التعامل مع الإرهابي، حرصا على سكان المبنى الذي يتحصن فيه الإرهابي ويتنقل بداخله متخذا مجموعات من المواطنين رهائن في مواجهة القوى الأمنية والعسكرية.

وكان الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، قد هاجم قوات أمنية من جهاز قوى الأمن الداخلي وتمركزات تابعة للقوات المسلحة في مدينة طرابلس مساء أمس الإثنين، على نحو أسفر عن مصرع عنصر أمني وإصابة آخرين من قوى الأمن والجيش.

وأكد مصدر أمني أن منفذ الهجوم المسلح عبد الرحمن مبسوط، سبق له القتال ضمن صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة داخل الأراضي اللبنانية.