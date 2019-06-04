إطلاق اسم نجيب ساويرس على الدور الأول لمستشفى 25 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

‫قرر مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 25 يناير، إطلاق اسم المهندس نجيب ساويرس على الدور الأول من المستشفى.

وأوضح مجلس الأمناء، أن الدور الأول يشمل (الأشعة والعيادات الخارجية).

وقال محمد الجارحي، صاحب فكرة إنشاء مستشفى، إن إطلاق اسم المهندس نجيب ساويرس على الدور الأول؛ تقديرًا لدعمه الكبير للمشروع.

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وأضاف الجارحي، لمصراوي، أن المهندس نجيب ساويرس، من أشد الداعمين للمشروع، ويعد قدوة لرجل الأعمال الوطني، الذي لا يتأخر عن دعم أي مشروع خيري، وصاحب فكرة رائعة ساهمت بشدة في زيادة التبرعات لإنهاء المشروع الخيري.

وكان المهندس نجيب ساويرس، دعا متابعيه إلى التبرع لمستشفى 25 يناير، مؤكدًا تبرعه بمبلغ يوازي المبالغ التي يجرى التبرع بها، حتى يصل للمبلغ المتبقي والمطلوب لتجهيز المستشفى الخيري، المقام بمركز ههيا بالشرقية.

وكتب نجيب ساويرس تغريدة على تويتر قال فيها: "يا الله من النهارده كل تبرع ييجى هحط زيه لحد ما نوصل لـ ٥ مليون جنيه الناقصين علشان الأسانسيرات وخلافه.. شدوا حيلكم معانا.. وبركاتك يا شيخ محمد".

وكان محمد الجارحي، صاحب فكرة إقامة مستشفى 25 يناير، كتب تغريدة يناشد فيها المتابعين التبرع لاستكمال تجهيز المستشفى قائلًا: "مين يوعدني إنه يكتب تويت مش ريتويت النهارده عن مستشفى ٢٥ يناير؟ وبعدها يمنشن حد صاحبه يكتب وصاحبه يمنشن حد تالت يكتب؟ ياللا نبدأ ونحط هاشتاج سند الخير مين يا ترى هيكون أول واحد؟ ريتويت".