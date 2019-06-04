بعد أعمال العنف.. بولتون يطالب العسكري الانتقالي السوداني بالإسراع في تسليم السلطة للمدنيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن أعمال العنف التي شهدها السودان الإثنين غير مبررة.

وتابع بولتون، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أعمال العنف غير المبررة التي قامت بها قوات الأمن السودانية ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم بغيضة.

وطالب بولتون المجلس العسكري الانتقالي في السودان باحترام الحق في التظاهر السلمي، والإسراع في نقل السلطة لحكومة يقودها مدنيون، مشيرًا إلى أن ذلك هو ما يطالب به الشعب السوداني.

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وكانت "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة، أفادت بارتفاع عدد ضحايا عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالخرطوم الإثنين إلى 30 قتيلا.

واتهمت المعارضة المجلس العسكري الانتقالي بفض الاعتصام بالقوة وباستخدام الرصاص الحي، ولكن المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي نفي هذا الاتهام.

وردت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة على عملية فض الاعتصام بوقف محادثات مع المجلس العسكري، الذي تولي إدارة شؤون السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي، لتسليم السلطة للمدنيين واعلنت العصيان المدني.