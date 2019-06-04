النقل تبدأ تجهيز استاد السكة الحديد بصورة تليق بمكانة مصر الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد وزير النقل، اهتمام الوزارة الكبير بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، جاء ذلك خلال لقائه برئيس وأعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق مساء أمس الاثنين.

وقال، "إنه خلال الفترة الماضية وجد رغبة أكيدة من العاملين بالسكك الحديدية للمساهمة في تطوير المرفق وتحسين الخدمة المقدمة للركاب، وهو ما تجسد في تطبيق منظومة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة وزيادة إيرادات السكك الحديدية وبيع صفقات خردة ضخمة تصل قيمتها 340 مليون جنيه، تعد من أكبر الصفقات التي يتم بيعها من حيث الكمية والحجم".

وأكد تسارع معدلات استثمار أراضي السكة الحديد والتي كان آخرها التعاقد على استثمار مساحات أراضي بالفيوم تابعة لهيئة السكك الحديدية بإيراد متوقع ٨٠٠ مليون جنيه، والتعاقد على ٦ قطارات جديدة مع تالجو الإسبانية وتحسين محطات مصر والجيزة وغيرها من المحطات بمختلف الخطوط وزيادة عدد أكشاك بيع التذاكر والبدء في تنفيذ منظومة موحدة لأكشاك البيع بالمحطات.

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بالإضافة إلى انتظام مواعيد قيام القطارات وتسارع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث نظم الإشارات والمزلقانات وغيرها من مشروعات السكك الحديدية.

كما أكد استمرار دعم الورش بالآلات والمعدات وقطع الغيار الأصلية ودعم البرامج التدريبية للعاملين بالسكك الحديدية لمواكبة أحدث نظم التكنولوجيا، لافتا إلى أنه سيتم استمرار تدعيم المركز الطبي للسكك الحديدية بأحدث الأجهزة للارتقاء بمستوى المنظومة الطبية للعاملين بالهيئة.

وأجرى جولة تفقدية بنادي السكة الحديد الرياضي، الذي يعتبر أعرق الأندية المصرية، حيث تفقد الأنشطة المختلفة للنادي واستاد النادي الذي يتم تجهيزه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ليكون أحد استادات التدريب لفرق بطولة الأمم الأفريقية 2019، حيث وجه بان يكون تجهيز الاستاد بصورة متميزة تليق بمكانة مصر الأفريقية والدولية.