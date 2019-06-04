انتهاء التدريب العام لمجموعات الشباب المتطوعين ببطولة الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أنهت لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق التدريب العام الذي نفذته اللجنة على مدار الأيام الماضية لعدد 1275 شاب وفتاة من أبناء محافظات القاهرة الكبرى، وعدد من المحافظات المجاورة للمشاركة فى تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم بمشاركة 24 منتخباً.

واستضافت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فعاليات التدريب العام بمبنى الخدمات الطلابية بمقرها، حيث تم توفير المبنى بالكامل وكل ما يلزم من تجهيزات لإتمام مهمة التدريب على أكمل وجه.

شارك في التدريب مجموعة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجال مهارات الاتصال، حيث ركز التدريب على صقل مهارات الشباب المتطوعين، والتعامل مع المشكلات وآليات حلولها، وتزويدهم بالمعلومات الواجبة عن البطولة الأكبر فى كرة القدم فى القارة الإفريقية والتي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا.

وتضمن التدريب تعريف الشباب المتطوعين في تنظيم البطولة بمجموعات القاهرة الثلاثة بالمواقع الموزعين عليها بشكل مبدئي من استاد القاهرة واستاد الدفاع الجوي واستاد السلام ومجموعات عمل الاستقبال بالمطارات، وكذا مجموعات عمل الإقامة بالفنادق داخل القاهرة التي ستقوم باستقبال لاعبي المنتخبات الإفريقية وضيوف البطولة.

بدأ التدريب بلقاء تجميعي في ساحة النصب التذكارى للمرحومه سعاد كفافي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتوضيح بعض المعلومات العامة والإرشادية بشأن تنظيم مجموعات العمل، كما تضمن التدريب جلسة تدريبية خاصة مع الفتيات لقواعد الأمن والسلامة والأداء وأصول التعامل "فنون الإتيكيت".

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وأشادت الدكتورة جهاد عامر، بحرص الشباب المصري على المشاركة في المحفل الإفريقي الذي تستضيفه مصر، وحرصهم على إظهار صورة بلدهم بشكل متميز إنطلاقا من المسئولية التي يشعرون بها، لافتة إلى الالتزام والحماس والحرص الذي ظهر عليه الشباب المتطوعون في التدريب العام والذي أقيم حتى الآن في محافظات السويس والإسماعيلية والقاهرة.

وأكدت "عامر"، أن شباب مصر سيكون لهم دور كبير في نجاح البطولة سواءً كانوا في التنظيم بشكل تطوعي أو حتى كمشجعين في المدرجات، وكذا دورهم في التعامل بشكل يعكس صورة مصر الحضارية مع الوفود الأجنبية أثناء زيارتهم لمختلف الأماكن بمصر على مدار البطولة، قائلة :"الشباب الذين لم نحظى بمشاركتهم معنا داخل مواقع المهام بالبطولة عليهم دور أكبر داخل مجتمعاتهم ودوائر تفاعلهم في الحث على التشجيع الإيجابي ونقل تلك الروح في الأماكن التي ستوفر مشاهدة جماعية في مختلف محافظات الجمهورية".

وأشارت رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، إلى التدريب التخصصي الذي سيعقب التدريب العام للشباب المتطوعين فى تنظيم البطولة بالقاهرة من خلال رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، لتوضيح كل المهام المطلوبة من الشباب لضمان تنفيذها أثناء التشغيل على أكمل وجه وبصورة تحقق الأهداف المأمولة.

وأشادت "عامر"، بالمتابعة الحريصة خطوة بخطوة من قبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رئاسة وأساتذة وعاملين للاطمئنان على أن تكون الجاهزية اللوجستية كاملة، ليتسنى إتمام المهمة.

ووجهت الشكر لكل من الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور مختار الظواهرى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الذي أنابه رئيس الجامعة للتواجد خلال التدريب للاطمئنان على كافة التجهيزات، بالإضافة إلى الدور الإيجابي والحرص الصادق من المدربين القائمين على التدريب، مؤكدة أن "استضافة مصر لكأس الأمم الافريقية هو ملف كل المصريين ومسئولية مشتركة من كافة المواطنين".