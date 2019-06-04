أعلنت السلطات المغربية أنها فككت اليوم، الإثنين 3 جوان 2019، خلية من ثلاثة أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش و"إعدادهم لتنفيذ إعتداءات إرهابية" بالمملكة.
وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة "متشددين" يشكلون هذه الخلية في مدينتي الراشيدية وتينغير بالجنوب الشرقي للمغرب.
وأوضح البيان أن الموقوفين المتراوحة أعمارهم بين 26 و28 سنة، "كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ إعتداءات إرهابية بالمملكة"، و"سعوا لإستقطاب وتجنيد عناصر أخرى تحضيرا لمشروعهم الإرهابي"، بالإضافة إلى "الدعاية والترويج لخطابات متطرفة" لتنظيم الدولة الإسلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يعلن تفكيك خليّةٍ يشتبه في موالاتها لتنظيم داعش خطّطت لعمليّاتٍ إرهابيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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