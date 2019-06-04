الملك سلمان وولي العهد يهنئان الأمة الإسلامية برؤية هلال شوال

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة رؤية هلال أول أيام شهر شوال، وحلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولي أن يعودة علي الأمة الإسلامية بالخير والرخاء واليمن والبركات.

وقد رفع فيصل بن عبدالله المشاري، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الهيئة أجمل التهاني وأصدق التبريكات

بمناسبة عيد الفطر المبارك، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وسأل الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتنا الرشيدة، وفي ظل الدعم اللا محدود والرعاية

التي يحظى بها أبناء هذا الوطن من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والذين يدعون إلى كل ما من شأنه رفعة الوطن وفق رؤية ثاقبة وخطى ثابتة وحزم وعزم، ويضعون نصب أعينهم رفعة هذا البلد ورفاهية مواطنيه.واختتم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب تصريحه داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل صيامهم وسائر عباداتهم، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرفعة، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها وتمكينها.