الملك سلمان وولي العهد يهنئان الأمة الإسلامية برؤية هلال شوال

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة رؤية هلال أول أيام شهر شوال، وحلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولي أن يعودة علي الأمة الإسلامية بالخير والرخاء واليمن والبركات.
وقد رفع فيصل بن عبدالله المشاري، رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الهيئة أجمل التهاني وأصدق التبريكات
وسأل الله عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتنا الرشيدة، وفي ظل الدعم اللا محدود والرعاية
واختتم رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب تصريحه داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يتقبل صيامهم وسائر عباداتهم، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرفعة، وعلى حكومتنا الرشيدة عزها وتمكينها.
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