تدشين كسوة العيد في محافظات اليمن وسلال غذائية في الصومال

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع كسوة العيد «كساء فرحتكم فرحتنا» في عدد من المحافظات اليمنية.

ففي مديريات المعلا وكريتر والمنصورة والشعب في عدن، جرى توزيع 1890 كسوة عيد و1890 هدية على الأطفال والأسر الفقيرة ومعيلات الأسر والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والنازحين.

وفي مديريتي تريم والسوم بمحافظة حضرموت الوادي، جرى توزيع 200 كسوة عيد و200 لعبة هدية على أطفال الأسر الفقيرة والنازحة.

سلال غذائية

واصل المركز لليوم 28 على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

ففي محافظة أبين تم توزيع 1643 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.

كما وزع المركز 1768 وجبة إفطار جاهزة على تجمعات النازحين من صنعاء إلى مأرب.

وفي مدينة مأرب بمحافظة مأرب جرى توزيع 1983 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل.

وجبات إفطار

في محافظة لحج تم توزيع 1904 وجبات إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية تبن.

كما تم في محافظة حضرموت الوادي توزيع 888 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديرية السوم.

وفي محافظة المهرة تم توزيع 1623 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديريتي الغيضة وشحن.

وتم توزيع 2040 وجبة إفطار جاهزة على النازحين والأسر المحتاجة في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع.

ووزّع المركز 1200 كرتون من التمور على الأسر المحتاجة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

معونات للصومال

واصل المركز لليوم الـ28 توزيع السلال الرمضانية في جمهورية الصومال، حيث جرى توزيع 1400 سلة غذائية في محافظة بلدوين بولاية هيرشبيلي تزن 126 طنا، فيما تتكون السلة الواحدة من المواد الغذائية الرئيسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة.

لقاء رسمي

التقى مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي، في مقر المركز بالرياض، الملحق العسكري السعودي في فرنسا العقيد الركن إبراهيم المطوع.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية، حيث قدم الغامدي نبذة عن أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي وصلت إلى 44 دولة حول العالم من خلال 1011 مشروعا إنسانيا وإغاثيا، تشمل برامج الرعاية الصحية والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي والإيواء والتعليم وبرامج الدعم المجتمعي وغيرها.

ونوّه الملحق العسكري السعودي في فرنسا بالمستوى المهني المتطور للمركز ودوره المشهود في نشر رسالة المملكة الإنسانية في العالم.

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معونات

سلال غذائية

- الصومال

1400 سلة

126 طنا وزنها

كسوة عيد

- مديريات العلا وكريتر والمنصور والشعب

1890 كسوة عيد و1890 هدية

- محافظات حضرموت الوادي

200 كسوة عيد

200 لعبة

وجبات إفطار

1643 محافظة أبين

1768 تجمعات النازحين من صنعاء لمأرب

1983 مدينة مأرب

1904 مديرية تبن

888 حضرموت الوادي

1623 محافظة المهرة

2040الضالع وقعطبة