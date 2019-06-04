عدن (وكالات) جرى، أمس، ترحيل 650 مهاجراً غير شرعي، عبر مطار عدن، على ست رحلات جوية، ضمن عملية العودة الطوعية إلى بلدانهم. وأوضح مصدر مسؤول في اللجنة الحكومية المكلفة بعملية الترحيل لوكالة الأنباء اليمنية أن بين المهاجرين الذين تم نقلهم عدداً من الأطفال والنساء، وبفضل تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة التي حرصت على سلامة المهاجرين، بما يتسق مع بنود القانون الدولي الإنساني، توجت عملية الترحيل بنجاح كبير وفقاً لما هو مرسوم لها. وتأتي الخطوة في إطار جهود الحكومة المبذولة عبر اللجنة المشكلة من وزارتي الخارجية والداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات والمنظمة الدولية للهجرة. وأعرب المصدر عن أمل اللجنة في أن يتم تسهيل مزيد من رحلات الطيران، لتسريع نقل ما تبقى من الأعداد المتواجدة من المهاجرين غير الشرعيين.

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