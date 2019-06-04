حضرموت تتوعد بإفشال محاولات تخريبية لضرب أمنها واستقرارها

بسام عبدالسلام (عدن)

أكدت السلطات المحلية في حضرموت أن هناك محاولة تخريبية وتحريضية تستهدف أمنها واستقرارها عبر استغلال معاناة المدنيين في بعض الخدمات الأساسية وتسخيرها لمصالح تدميرية. وأشار محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني إلى أن المحافظة ومنذ تحريرها من سيطرة تنظيم «القاعدة» في أبريل 2016 وهي تعيش استقراراً غير مسبوق في ظل وجود القوة الأمنية والعسكرية التي جرى بناؤها وتشكيلها لحماية وتأمين حضرموت، مشيراً إلى أن هذه القوة وبعد انتصاراتها الكبيرة التي حققتها على قوى الشر والإرهاب، تسعى بعض الجهات إلى تدميرها ومسحها ضمن مخططات تحريضية وتخريبية.

وأضاف: «يعلم العقلاء من أبناء حضرموت أن الظروف الحالية ليست مبرّراً لنساعد أعداءنا لتنفيذ مخططاتهم ضد حضرموت، وأن الوضع الحالي يتطلب وقوفنا إلى جانب بعضنا بعضاً، فلسنا ضد من يريد أن يعبّر عن رأيه ولكن بالطرق السلمية في الميادين العامة، لكن ليس بقطع الشوارع وحرق الإطارات وتعطيل مصالح المواطنين في هذه الأيام المباركة وفي خواتم الشهر الكريم». وطمأن السكان بأن الاختناقات الحالية في وقود الكهرباء في طريقها للحل عقب توجيهات رئاسية وحكومية بتوفير مشتقات نفطية عاجلة لدعم استمرار واستقرار التيار الكهربائي في مديريات حضرموت.

من جانبه، أكد الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري أن «أهالي المكلا فوتوا الفرصة على الأعداء الذين يتربصون ليل نهار بحضرموت بعد أن استتب الأمن والاستقرار الذي تشهده مديريات ساحل حضرموت». واستنكر الدعوات المشبوهة من أطراف وجهات معادية، لا يروق لها الأمن والاستقرار الذي تشهده مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت، مؤكداً أن القيادة مع التعبير السلمي والحضاري، ولكن لن تسمح بأي خلل أمني أو تعطيل لمصالح المواطن تحت أي حجج أو ذرائع.

وأضاف أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ قد أوضحت بكل شفافية ووضوح للرأي العام الأزمات الخدماتية التي تعيشها البلاد، خصوصاً تلك المتعلقة بالكهرباء، جراء نقص الوقود، مثمناً الوعي الكبير للأهالي المتمثل في وقوفهم ضد كل ما قد يقطع مصالح المواطنين كقطع الطرقات أو القيام بأية أعمال تخريبية أخرى، حيث صدرت إدانات مجتمعية تمثلت في عدة بيانات مطالبة بعدم قطع الطرقات أو تعطيل مصالح المواطنين. وأشاد بنجاح الخطة الأمنية في مديريات ساحل محافظة حضرموت التي حققت نجاحاً كبيراً، حيث شهدت المكلا حالة استقرار، دون أي حوادث أمنية تذكر، منذ بداية رمضان.