كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى السودان بعد تصاعد الاضطرابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، تعليق رحلاتها إلى الخرطوم، اليوم الاثنين؛ بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.

وقال متحدث باسم الشركة، اليوم الاثنين، إنه: «تم تعليق رحلات الناقلة بين الخرطوم ودبي؛ بسبب الاضطرابات السياسية في السودان».

وأضاف: «نراقب الموقف عن كثب، وسنقوم بتحديث المعلومات مع تطور الوضع، وتعتذر الناقلة عن أي إزعاج وتؤكد أن سلامة ركابها وأفراد طاقمها تحتل قمة أولوياتها على الدوام».

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، قامت الشرطة السودانية، مدعومة بوحدات من الجيش وقوات الدعم السريع، بفض أجزاء من الاعتصام، فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن عدم السماح بعودة المحتجين مرة أخرى، في الوقت الذي دعا فيه تجمُّع المهنيين السودانيين إلى إعلان العصيان.

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ووفقًا لـ«رويترز»، فإنَّ آلاف المحتجين السودانيين أغلقوا طرقًا بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان، اليوم الاثنين، وأضافت مصادر عدم وجود قوات أمن في المنطقة، موضحة أنَّ الرجال والنساء أغلقوا الشوارع الرئيسة والجانبية في أنحاء أم درمان.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وكالة «رويترز»، عشرات المعتصمين وهم يفرُّون من موقع الاعتصام في محيط قيادة الجيش بالعاصمة السودانية، وسط سماع أصوات إطلاق رصاص.

وأوضحت المعارضة السودانية، في وقتٍ سابقٍ، أنَّ قوات أمنية بدأت في وقت مبكر اليوم في محاولة فض الاعتصام المستمر منذ أبريل الماضي في الخرطوم.

وشهدت العاصمة السودانية، فجر الاثنين، انتشارًا مكثفًا لقوات الجيش السودان، تزامنًا مع محاولة فض اعتصام القيادة العامة، وأغلقت قوات الأمن الشوارع في وسط الخرطوم، وانتشرت بأعداد كبيرة في محاولة للسيطرة على الوضع.