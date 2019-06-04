ستيني يضع حدا لحياته.. لم يستطع شراء مستلزمات عيد الفطر

عثر مواطنون، أمس الأحد، في ضواحي تطوان، على جثة رجل في الستينات من عمره، معلقة بحبل في إحدى الأشجار المجاورة لبيته في منطقة بنقريش.

وتُشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتوفى هو رب أسرة، وقد وضع حدا لحياته بلف حبل صغير حول عنقه، ربطه في شجرة مجاورة لمنزله، بسبب الأزمة المالية، التي كان يمر بها، والتي وصلت إلى حد عدم قدرته على توفير مستلزمات عيد الفطر لأسرته.

وفور علمها بالواقعة، حلت مصالح الدرك الملكي في عين المكان، وتم فتح تحقيق في الموضوع، فيما نقلت جثة الضحية عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات سانية الرمل في تطوان.