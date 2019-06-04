المتعاقدون يحتجون في أزيلال: “الحاجيلي مات مقتول.. والعثماني هو المسؤول”- صور

خاض العشرات من الأساتذة المتعاقدين، ليلة أمس الأحد، وقفة احتجاجية، في ساحة بين البروج في أزيلال، للمطالبة بمحاسبة المتسببين في وفاة عبد الله حاجيلي، والد إحدى الأستاذات المتعاقدات في آسفي.

وطالب الأساتذة خلال الوقفة، التي دعت إليها التنسيقية الإقليمية للمتعاقدين في أزيلال، بمحاكمة الضالعين في وفاة “عبد الله الحجيلي”، بعد مكوثه لمدة تجاوزت الشهر في قسم الإنعاش في مستشفى ابن سينا في الرباط، متأثرا بالضربات، التي تعرض لها خلال مشاركته إلى جانب ابنته، الأستاذة المتعاقدة، في المبيت الليلي، ليلة 25 أبريل الماضي.

ورفع الأساتذة خلال الوقفة شعارات قوية، حملت فيها المسؤلية للحكومة المغربية في وفاة الحاجيلي من قبيل “الحاجيلي مات مقتول والعثماني هو المسؤول”، وشعارات أخرى.

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كما طالب الأساتذة خلال الوقفة بإرجاع ما اقتطع من منحة الأساتذة المتدربين فوج 2019، وتجويد التكوينات، والإسراع في فتح الحركة الجهوية في وجه الأساتذة الراغبين فيها.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط قد أعلن فتح بحث قضائي حول ظروف، وملابسات وفاة حاجيلي، التي أثارت غضب الأساتذة المتعاقدين، واستياء عدد من الحقوقيين.