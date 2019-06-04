تقرير.. لماذا يرفض زيدان ولاعبوه تعاقد ريال مدريد مع محمد صلاح؟

أصبح المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فجأة هدفا لفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن هناك معارضة قوية للتعاقد مع اللاعب من داخل غرفة خلع ملابس "الميرينجي".

وحسب تقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن الفرنسي زين الدين زيدان ولاعبيه سيقفون في وجه بيريز حال أراد إتمام هذه الصفقة.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية أشارت إلى أن بيريز رئيس ريال مدريد يسعى للتعاقد مع صلاح، خاصة بعد تصريحات اللاعب التي ألمح فيها إلى أن مستقبله يبقى مفتوحا في ليفربول، حتى بعد تتويج الفريق الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا.

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ولكن رغبة بيريز يبدو تحقيقها مستحيلا على أرض الواقع، خاصة أن سيرخيو راموس مدافع وقائد الريال واجه وقتا عصيبا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، بسبب الاتهامات التي طالته بالتسبب في إصابة صلاح خلال مواجهة الريال ضد ليفربول، حتى يسهل من مهمة الفريق الملكي في المباراة التي حسمها بنتيجة 3-1.

ومن ثم.. فإن لاعبي الريال ليسوا حريصين على أن يصبحوا زملاء مع صلاح في الفريق.

فضلا عن ذلك، فإن تقرير "كالتشيو ميركاتو" أشار إلى أن طريقة لعب صلاح لا تلاءم خطط زين الدين زيدان في الفريق خلال الموسم المقبل.

يذكر أن صلاح استطاع تحقيق لقب هداف الدوري الإنجليزي خلال الموسمين اللذين قضاهما مع ليفربول قادما من روما في صيف 2017، فضلا عن قيادته الفريق لتحقيق لقب دوري الأبطال لأول مرة بعد غياب 14 عاما.