فيديوجراف.. 5 معلومات قد لا تعرفها عن الكرواتي ليكو مدرب العين الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي العين الإماراتي التعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو ليقود الفريق حتى صيف عام 2021. ويبلغ المدرب من العمر 41 عاماً، وقد بدأ مشواره في كرة القدم بنادي هايدوك سبليت الكرواتي.

فضلا عن ذلك، فإن ليكو بدأ مشواره التدريبي مع فريق آود هيفرلي لوفين البلجيكي عام 2014 "العين الرياضية" ترصد في الفيديوجراف التالي مشوار المدرب الجديد لفريق العين.

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