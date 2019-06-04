بريطانيا وألمانيا تطالبان بجلسة لمجلس الأمن حول السودان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت بريطانيا وألمانيا، مساء الإثنين، بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة في السودان، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وأشار الدبلوماسيون إلى أنه من المتوقع عقد جلسة مغلقة للمجلس غدا الثلاثاء لمناقشة التطورات في السودان.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وكشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولمبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة"، مجددا دعوته للتفاوض مرة أخرى.
وأعرب المجلس في بيان عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم جراء محاولة بعض المطلوبين أمنيا اختراق الاعتصام عند مقر القيادة.
وكان تجمع المهنيين أحد أطياف تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان، دعا صباح اليوم في بيان إلى عصيان مدني شامل كما حث أنصاره على تنظيم مظاهرات في أرجاء البلاد، ردا على ما قال إنه عملية فض بالقوة للاعتصام.
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