أمريكا تسجل 41 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي

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قال مسؤولون اتحاديون بقطاع الصحة الأمريكي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة سجلت 41 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي ليصل عدد الحالات المؤكدة هذا العام إلى 981 حالة، في أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة بالمرض الشديد العدوى، والذي قد يفضي إلى الوفاة في بعض الأحيان، ارتفع أربعة في المئة خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو أيار مقارنة بالأسبوع السابق.
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