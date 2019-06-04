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أمريكا تسجل 41 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي

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لافتة للتوعية بالحصبة في أحد أحياء نيويورك في صورة بتاريخ 25 ابريل 2019

قال مسؤولون اتحاديون بقطاع الصحة الأمريكي يوم الاثنين إن الولايات المتحدة سجلت 41 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي ليصل عدد الحالات المؤكدة هذا العام إلى 981 حالة، في أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة بالمرض الشديد العدوى، والذي قد يفضي إلى الوفاة في بعض الأحيان، ارتفع أربعة في المئة خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو أيار مقارنة بالأسبوع السابق.

 

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