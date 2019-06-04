أحمد موسى: الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر مع أسر الشهداء.. فيديو

كتب هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في حفل إفطار الأسرة المصرية، وشارك عدد كبير من الأسر من مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في عدد كبير من القضايا التي تهم المواطن المصري ومواقف الدولة المصرية.
وتابع:" الرئيس السيسي سوف يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك مع أسر الشهداء، كما تحدث عن تضحيات وبطولات الشهداء".
وعرض الإعلامي أحمد موسى جانبا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.
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