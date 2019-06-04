النشرة: مبسوط يتحصن داخل شقة ويتخذ قاطني المبنى كرهائن

علمت "​النشرة​" ان "الإرهابي عبد الرحمن مبسوط يتحصن داخل شقة في احد المباني في ​طرابلس​ ويأخذ بعض قاطني المبنى كرهائن ممى يقيض ​القوى الأمنية​ على الإشتباك واقتحام المبنى خوفا على ارواح المدنيين".

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