سامي الجميل: هدف الطعن بقانون الكهرباء تحقق جزئيًا

علق رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ على قرار ​المجلس الدستوري​ قبول الطعن بقانون ​الكهرباء​، قائلا: "هدف الطعن الا نسمح بتجاوز القوانين في كل ما يتعلق بالتلزيمات وهذا البند الأساسي الذي تم قبول الطعن به من قبل المجلس الدستوري"، مشيراً إلى أنه "تحقق هدف الطعن جزئيًا ولكن يجب ان تستغل الفرصة لوضع القواعد وعدم الفوضى في التشريع ويبدو ان هناك ضغطا على المجلس وهذا نتفهمه ولكنه حافظ على الحد الادنى".

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