مصادر القبس: لا تستهينوا بصراع الأجهزة الامنية لأنه مؤشر على خراب البلد

أكد مصادر صحيفة "​القبس​" الكويتية أن "أخطر ما في الخلاف بين "​تيار المستقبل​" و"​التيار الوطني الحر​" ان الخلافات تتجاوز ال​سياسة​، ومنها ما ظهر مؤخرا في صراع الاجهزة وفي "التسوية ــــ الفضيحة" لقضية المقدم في ​قوى الامن الداخلي​ ​سوزان الحاج​ بإعلان براءتها في قضية الممثل المسرحي ​زياد عيتاني​ (السني) الذي لفّقت له الحاج ملفا بالتعامل مع ​اسرائيل​، وفي ما يشاع حول نية باسيل عزل المدير العام لقوى الامن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ (السني)".

وأشارت المصادر الى أنه "لا تستهينوا بصراع الأجهزة الامنية، لأنه مؤشّر على خراب البلد".