أكد مصادر صحيفة "القبس" الكويتية أن "أخطر ما في الخلاف بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" ان الخلافات تتجاوز السياسة، ومنها ما ظهر مؤخرا في صراع الاجهزة وفي "التسوية ــــ الفضيحة" لقضية المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج بإعلان براءتها في قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني (السني) الذي لفّقت له الحاج ملفا بالتعامل مع اسرائيل، وفي ما يشاع حول نية باسيل عزل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان (السني)".
وأشارت المصادر الى أنه "لا تستهينوا بصراع الأجهزة الامنية، لأنه مؤشّر على خراب البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القبس: لا تستهينوا بصراع الأجهزة الامنية لأنه مؤشر على خراب البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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