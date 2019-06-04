ميقاتي:كتب على طرابلس أن تدفع على الدوام الثمن الاغلى من ارواح ابنائها

لفت رئيس الحكومة السابق الرئيس ​نجيب ميقاتي​ في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أن ما يحصل و"كأنه كتب على ​طرابلس​ أن تدفع على الدوام الثمن الاغلى من ارواح ابنائها واستقرارها. ما جرى الليلة من اعتداءات مدان بشدة وندعو الجميع الى التروي والهدوء والتنبه لما يحاك من مؤامرات"، مقدما التعازي لذوي العسكريين الشهداء وكل الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى. الفيحاء صامدة وصابرة باذن الله".

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