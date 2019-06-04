الجيش: منفذ العمليات بطرابلس هو عبد الرحمن مبسوط ونعمل على توقيفه

اعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ في بيان انه بتاريخه حوالي الساعة 23:00، أقدم المدعو عبد الرحمن مبسوط على ​إطلاق النار​ باتجاه فرع ​مصرف لبنان​ في منطقة ​طرابلس​ ومركز تابع ل​قوى الأمن الداخلي​ في ​سراي طرابلس​، بالإضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين بجروح.

وتقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن مطلق النار لتوقيفه.