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معلومات عن استشهاد جندي في الجيش اللبناني باشتباكات طرابلس

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افادت معلومات عن استشهاد جندي في ​الجيش اللبناني​ ب​اشتباكات​ ​طرابلس​. وهكذا يكون قد اصبح عدد الشهداء 2.

وكان مسلحون لم يعرف عددهم قد قاموا ب​إلقاء قنبلة​ على ​سيارة​ للقوى الامنية، وهاجموا مراكز للجيش اللبناني قبل ان يتوجهوا نحو شارع التوليد حيث قاموا بالتحصن داخل المباني السكنية هناك. وكانت اشارت المعلومات الى المسلحين بقيادة عبد الرحمن مبسوط وهو سجين سابق في ​رومية​. وقد ادى الهجوم لاستشهاد عسكري من ​قوى الأمن الداخلي​ وجرح آخرين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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