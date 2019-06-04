معلومات عن استشهاد جندي في الجيش اللبناني باشتباكات طرابلس

افادت معلومات عن استشهاد جندي في ​الجيش اللبناني​ ب​اشتباكات​ ​طرابلس​. وهكذا يكون قد اصبح عدد الشهداء 2.

وكان مسلحون لم يعرف عددهم قد قاموا ب​إلقاء قنبلة​ على ​سيارة​ للقوى الامنية، وهاجموا مراكز للجيش اللبناني قبل ان يتوجهوا نحو شارع التوليد حيث قاموا بالتحصن داخل المباني السكنية هناك. وكانت اشارت المعلومات الى المسلحين بقيادة عبد الرحمن مبسوط وهو سجين سابق في ​رومية​. وقد ادى الهجوم لاستشهاد عسكري من ​قوى الأمن الداخلي​ وجرح آخرين.