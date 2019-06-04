النشرة: القاء القبض على احد المعتدين على الجيش وقوى الامن في طرابلس

علمت "​النشرة​" أنه "تم القاء القبض على احد المعتدين على ​الجيش​ و​قوى الامن الداخلي​ في ​طرابلس​".

وكان مسلحون لم يعرف عددهم قد قاموا بإلقاء قنبلة على سيارة للقوى الامنية، وهاجموا مراكز للجيش اللبناني قبل ان يتوجهوا نحو شارع التوليد حيث قاموا بالتحصن داخل المباني السكنية هناك.

وكانت اشارت المعلومات الى المسلحين بقيادة عبد الرحمن مبسوط وهو سجين سابق في رومية. وقد ادى الهجوم لاستشهاد عسكري من قوى الأمن الداخلي وجرح آخرين.