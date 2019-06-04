الجيش اللبناني أغلق جميع انحاء طرابلس بقوة عسكرية معززة

افادت معلومات صحافية ان ​الجيش اللبناني​ تدخل وأغلق جميع انحاء ​طرابلس​ بقوة عسكرية هائلة معززة باليات ثقيلة، مشيرة الى ان فرع المعلومات أرسل المزيد من التعزيزات، لاستكمال حصار المسلحين الذي اطلقوا النار على مراكز الجيش و​سيارة​ قوى الأمن وتسببوا باستشهاد عنصر من ​قوى الامن​، وجرح آخرين من ​القوى الأمنية​ والجيش.

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