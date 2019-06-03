“الدنيا دوارة” يتفوق في الدراما الرمضانية

تفوق المسلسل المغربي “الدنيا دوارة”، في الدراما الرمضانية، من حيث عدد المشاهدين، وتمكن من تصدر البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الأولى، متفوقا بذلك على جميع المسلسلات الدرامية التي تعرض شهر رمضان.

وكشف أرقام “ماروك متري” لقياس نسبة المشاهدات، أن مسلسل “الدنيا دوارة” تفوق ب 4 ملايين و890 ألف مشاهد، متبوعا بمسلسل “رضاة الوالدة” في المرتبة الثانية، بمعدل 4 ملايين و528 ألف مشاهد.

ويحكي المسلسل قصة الحاج هاشم الذي يعمل لدى الحاج فرج، الرجل صاحب الخبرة الطويلة في مجال البقالة، وبعد سنوات يبتسم الحظ له ليصبح أول منافس له.

بعد وفاة الحاج هاشم تتكلف الحاجة سعاد بتسيير مشروع الأسرة بمساعدة إبنها الأكبر جلال.

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وفي تطور الأحداث يتم تزوج ابنة الحاجة سعاد بابن الحاج فرج، وتطرأ الكثير من المتغيرات التي ستقلب مجرى الأحداث وتشعل الحرب بين العائلتين.

ويشارك في العمل كل من محمد خيي، وادريس الروخ، والسعودية أزكون، وعزيز حطاب، ومنى فتو، وفاطمة الزهراء قنبوع، وهشام البسطاوي وآخرون.

واستطاع الدنيا دوارة التفوق في البث التلفزي في حين أن مواقع التواصل الاجتماعي، تشهد حديثا عن مسلسلين أحدهما غير مصنف في قائمة ال5 برامج الأولى للأسبوع الماصي، هو الماضي لا يموت، إلى جانب رضاة الوالدة.