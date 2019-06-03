حسناء نهائي دوري الأبطال و “أنستغرام”.. جمعت مليوني متابع في ظرف قياسي وفقدت حسابها دفعة واحدة

استطاعت الحسناء البريطانية التي اخترقت المباراة النهائي لدوري أبطال أروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام الانجليزيين، يوم السبت، أن تجمع عددا كبيرا من المتابعين على “أنستغرام” في ظرف قياسي، بسبب تصرفها، لكنها فقدت حسابها في رمش العين.

وبلغ عدد متابعي الحسناء التي تدعى كينسي ولنسكي، في ظرف وجيز مليوني ونصف مليون متابع، في حين كان عدد متابعيها لا يتجاوز 250 ألف معجب، قبل شهرتها نتيجة دخول أرضية ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفجأة اختفى حساب الفتاة من على موقع التواصل “أنستغرام”، الأمر الذي ظنه متتبعون له علاقة بإدارة الموقع، في حين كشفت المعنية بالأمر على حسابها بتويتر أن حسابها على “أنستغرام” تعرض للاختراق وليس الحظر.

يذكر أن تقارير إعلامية، كشفت أن الفتاة الحسناء اقتحمت الملعب بهدف الترويج لموقع “إباحي” يملكه حبيبها، الذي يدعى فيتالي، وقد اخترق نهئاي كأس العالم لسنة 2014.