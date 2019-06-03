منتخبون يُقدمون استقالات جماعية بسبب هبة ملكية

علمت «أخبار اليوم» أن منتخبين بالمجلس الجماعي لأولاد عزوز في عمالة إقليم النواصر بجهة الدار البيضاء سيقدمون، اليوم الاثنين، رسميا، استقالتهم الجماعية إلى عامل الإقليم، وذلك لأسباب منها اتهامهم الرئيس بتحويل هبة ملكية لفائدة الجماعة نحو معقله الانتخابي.

الاستقالة المرفقة بالتوقيعات، والتي اطلعت عليها «أخبار اليوم»، يبررها أصحابها باستفراد الرئيس بالقرارات، وتوجيه هبة ملكية، يقولون إنها موجهة إلى عموم سكان الجماعة، نحو معقله الانتخابي، حيث أنجز طريقا ثانويا وربط عددا من الفيلات بالماء الشروب مجانا.

وجاءت الخطوة تزامنا مع قرار النيابة العامة متابعة أحد نواب الرئيس لبيعه بقعا أرضية بعقود مزورة، إلى جانب دعوى رفعها خمسة مستشارين ضد الرئيس.