تونس: تمديد حالة الطوارئ شهرا آخر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في بيان لرئاسة الجمهورية، يوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ شهرا آخر انطلاقا من 5 يونيو/ حزيران الحالي، وذلك بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأشرف السبسي، يوم الإثنين، على اجتماع مجلس الأمن، وتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، كما استُعرِض في الاجتماع، تقييم للأوضاع الأمنية على المستوى الوطني والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.
وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات في أي وقت، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ومنذ أيار/ مايو 2011، تعيش تونس، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.
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