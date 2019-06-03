انت الان تتابع تفاصيل خبر تكبيل للصحفيين وقطع للإنترنت يعرّي نيات العسكر بالسودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 11:53 مساءً - عمدت السلطات العسكرية في السودان إلى التضييق على الوسائل الإعلامية ومحاولة قطع تواصل السودانيين مع العالم الخارجي، وذلك في محاولة للتكتم على محاولتها فض اعتصام القيادة العامة الذي راح ضحيته العشرات.

ومنعت قوات الأمن والجيش السوداني صحفييين ومراسلين أجانب في الخرطوم من السماح لهم بتغطية التطورات الجارية بعد فض الاعتصام فجر الاثنين، ومنعت بعضهم حتى من مغادرة فنادقهم.

وقالت مراسلة وكالة "رويترز"، نادين عوض الله، إن العديد من الصحفيين الموجودين الآن في الخرطوم أبلغوا أن قوات الأمن تمنعهم من مغادرة الفنادق.

وأشارت في تغريدة لها على صفحتها بـ"تويتر" إلى أنه تم احتجاز أحدهم لمدة قصيرة ثم أطلق سراحه فيما بعد.

كما أكد المراسل الصحفي جيسون باتينكين، أن القوات الحكومية منعت الصحفيين الأجانب من مغادرة الفندق أو حتى الذهاب إلى شرفات المبنى للنظر إلى الشوارع، وعلق في تغريدة على "تويتر"، قائلاً: "من الصعب بالنسبة لي أن أرى ما يحدث في الخرطوم الآن".

وعرض آخر وهو توماس فان لينغ، بعض مشاهد الاعتداء على المواطنين، ونشر فيديو لدوريات أمنية في الخرطوم تجبر الناس على الخروج من سياراتهم ثم توسعهم ضرباً واعتداء.

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وسبق أن اعتقلت السلطات السودانية الصحفية الفرنسية غينايل لونوار، أمس الأحد، عندما كانت تغطي الأحداث في مدينة عطبرة مهد الثورة السودانية.

كما سبق تلك الاجراءات إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في الخرطوم، في 30 مايو الماضي، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وقد استنكرت "الجزيرة" وشبكة الصحفيين السودانيين هذا القرار.

وتضمن القرار سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة، وقال ضباط الأمن إن القرار اتخذ من قبل المجلس العسكري الانتقالي، لكنهم لم يسلموا مديرَ مكتب "الجزيرة" أي قرار مكتوب، وفقاً للقناة.

الإنترنت يفضح العسكر

وبالإضافة إلى التضييق المباشر والمنع من مغادرة الفنادق الذي يتعرض له الصحفيون، أبلغ بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاعات في الإنترنت، وذلك بعد انتشار عدة مقاطع تظهر اعتداءات الجيش على المدنيين.

ودعا تجمع المهنيين في تغريدة له، في حال انقطاع خدمات الإنترنت وشبكات الاتصال بالسودان، "جميع الثائرات والثوار الشرفاء إلى مواصلة العمل الثوري".

وقال إن العمل الثوري حينئذ يكون "وفق ما صدر مسبقاً من موجهات، ويشمل التظاهر، وتسيير المواكب، وتتريس وقطع الطرقات وشل الحركة بصورة عامة في العاصمة وكل مدن وقرى السودان".

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني استخدم العنف في فض اعتصام المدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي أدى إلى مقتل 30 شخصاً وجرح العشرات في آخر الإحصائيات.