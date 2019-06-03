انت الان تتابع تفاصيل خبر السلطات الجزائرية ستنشر 9 آلاف شرطي خلال أيام العيد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 11:53 مساءً - أعلنت السلطات الجزائرية نيتها نشر أكثر من 9 آلاف شرطي لـ "تأمين المواطنين وممتلكاتهم وتنقلاتهم" خلال عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في بين صادر عن "مصالح أمن ولاية الجزائر"، يوم الاثنين، قالت فيه: إنّ "التشكيلات الأمنية ستعمل لضمان التغطية الأمنية، لا سيما في الأسواق والمساجد والأماكن والساحات العمومية ومحطات نقل المسافرين (البرية، والسكة الحديدية، والمترو، والترامواي).

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وأضافت أنه سيتم نصب تشكيلات لضمان تأمين فعلي لهذه النقاط ووجود دائم ومستمر لقوات الشرطة في الميدان.

وأشار البيان أن عناصر الشرطة سيؤمنون "الحدائق العمومية وأماكن التسلية التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، كما ستتولى فرق نشطة بالزي المدني مواجهة قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات".

وتشهد الجزائر، منذ 15 أسبوعاً متتالياً، تظاهرات شعبية تطالب بتفكيك "النظام" الحاكم ورحيل رموزه، وأولهم الرئيس بالوكالة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الأركان، وجميعهم كانوا من المساعدين المقربين من الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.