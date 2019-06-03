بالصور.. اسود الرافدين يخوضون اولى وحداتهم التدريبية في تونس

رياضة 2019-06-03 | 23:03 267 مشاهدة خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الاثنين، اولى وحداته التدريبية في تونس استعداداً لمواجهة اصحاب الارض ودياً يوم الجمعة المقبل. المحرر: محمد خليل

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