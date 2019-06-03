بالصور: 'أكياس اللكم' طريقة جديدة للتنفيس عن الغضب!

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وتوفر أكياس اللكم منفذا لتنفيس الغضب والتوتر في الأماكن العامة كوسيلة صحية للتخلص منه بدلا من أن يتحول إلى أشكال أخرى.
وكان استطلاع أخير لـ"غالوب" أظهر أن الأمريكيين من بين أكثر الناس توترا في العالم، وبلغت مستويات القلق بين الأميركيين أعلى مستوى منذ 10 سنوات كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
المصدر: وكالات
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