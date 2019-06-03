وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "قامت بتهيئة 104 متنزه وحديقة عامة لاستقبال المواطنين والتمتع بافياءها توزعت على جانبي الكرخ والرصافة بالاضافة الى متنزه الزوراء والعطيفة و 14 تموز وحدائق ابو نؤاس والصقلاوية والجادرية والتي تجاوز مجموع رقعتها الخضراء اكثر من 10 الاف دونم".



واضافت ان "الدوائر البلدية والتخصصية عملت على إدامتها وصيانتها استعداداً لهذه المناسبة المباركة بالاضافة الى تزيين وإنارة 70 شارع رئيسي ومجسر لاضفاء روح الجمال على العاصمة الحبيبة بغداد".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامانة تعلن عن تهيئة عدد كبير من الحدائق والمتنزهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.