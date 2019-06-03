حضّري كرات الكيك اللذيذة بالشوكولاتة لضيافة العيد

مقادير كرات الكيك بالشوكولاتة



- للتزيين :

الشوكولاتة : حسب الرغبة (ذائبة)

رقائق البطاطس : حسب الرغبة

- كيك فانيلا : قالب (أو بنكهة الشوكولاتة)

- حليب : نصف كوب (أو قشطة)

- الشوكولاتة : نصف كوب (ذائبة / للدهن)



طريقة التحضير



1. فتتي الكيك في وعاء كبير. ثم أضيفي شوكولاتة الدهن، وصبي الحليب. - للتزيين :الشوكولاتة : حسب الرغبة (ذائبة)رقائق البطاطس : حسب الرغبة- كيك فانيلا : قالب (أو بنكهة الشوكولاتة)- حليب : نصف كوب (أو قشطة)- الشوكولاتة : نصف كوب (ذائبة / للدهن)1. فتتي الكيك في وعاء كبير. ثم أضيفي شوكولاتة الدهن، وصبي الحليب. 2. قلبي المكونات جيداً حتى تتجانس. ثم اعجني باليد. 3. كوري الخليط السابق لكرات متوسطة الحجم. وضعيهم في الثلاجة مدة 10 دقائق. 4. للتزيين: غطسي الكرات بشوكولاتة الحليب، والشوكولاتة البيضاء، وزيني بحسب الرغبة. عيد مبارك!

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