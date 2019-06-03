الداخلية تعلن اعتقال خمسة عناصر من 'داعش' في ايسر الموصل

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض قضائية وتعاون المواطنين يلقي القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالأمنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل، والآخر جاء بإعترافاته أنه يقوم بتهريب عناصر داعش من سوريا إلى العراق".
واضاف انه "تم القبض عليهم في مناطق وأحياء القاهرة والقادسية وتسعين والزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".
يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى بتنفيذ عمليات تتمكن خلالها من قتل واعتقال عناصر تنظيم "داعش" في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته.
واضاف انه "تم القبض عليهم في مناطق وأحياء القاهرة والقادسية وتسعين والزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".
يذكر ان القوات الامنية تقوم بين فترة واخرى بتنفيذ عمليات تتمكن خلالها من قتل واعتقال عناصر تنظيم "داعش" في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته.
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