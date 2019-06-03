ويحتاج تحضيرها إلى خطوات سريعة جداً حيث يمزج نشاء الذرة مع نصف كوب من الماء جيداً. يضاف القليل من الماء المغلي ويوضع المزيج على نار هادئة إلى أن يصبح سميكاً.
ينزع المزيج عن النار ويترك ليبرد. يضاف إليه عصير الجزر والساور كريم ويتم التحريك حتى الحصول على مزيج متجانس.
ينظف الوجه جيداً والأفضل تقشيره للحصول على أفضل نتيجة. يطبق عليه المزيج ويترك لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.
توضع على الوجه لمسة من كريم مرطب. وينصح بتكرار الوصفة نفسها لمدة 3 أيام متتالية. وبعد ذلك يلاحظ تراجع الخطوط والتجاعيد وعلامات التعب والتقدم في السن إضافة إلى الحصول على بشرة شابة ومشدودة.
كانت هذه تفاصيل خبر إليك بوتوكس طبيعي في 3 أيام بمكونات من مطبخك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.