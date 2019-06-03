إليك بوتوكس طبيعي في 3 أيام بمكونات من مطبخك

ورغم مفعول تلك الحقن يفضل دائماً اللجوء إلى مكونات طبيعية لتحضير وصفات سهلة الاستخدام ومنها مثلاً وصفة تحتوي على ملعقة طعام من نشاء الذرة وملعقة طعام من الساور كريم و5 ملاعق طعام من عصير الجزر.

ويحتاج تحضيرها إلى خطوات سريعة جداً حيث يمزج نشاء الذرة مع نصف كوب من الماء جيداً. يضاف القليل من الماء المغلي ويوضع المزيج على نار هادئة إلى أن يصبح سميكاً.



ينزع المزيج عن النار ويترك ليبرد. يضاف إليه عصير الجزر والساور كريم ويتم التحريك حتى الحصول على مزيج متجانس.

ينظف الوجه جيداً والأفضل تقشيره للحصول على أفضل نتيجة. يطبق عليه المزيج ويترك لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

توضع على الوجه لمسة من كريم مرطب. وينصح بتكرار الوصفة نفسها لمدة 3 أيام متتالية. وبعد ذلك يلاحظ تراجع الخطوط والتجاعيد وعلامات التعب والتقدم في السن إضافة إلى الحصول على بشرة شابة ومشدودة.