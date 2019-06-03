المرجع الخالصي: الاربعاء اول ايام عيد الفطر المبارك

واضاف انه "سيكون يوم الاربعاء 5 حزيران 2019م، هو أول أيام عيد الفطر المبارك"، مشددا على ضرورة "الالتفات إلى وجوب التكبيرات بعد أربع صلوات من ليلة العيد (المغرب والعشاء من ليلة العيد وصلاة الفجر وتنتهي بصلاة العيد)، كما يجب المبادرة إلى إخراج زكاة الفطرة في هذه الليلة، وهي بمقدار صاع من الطعام بما يعادل (ثلاث كيلوات) من أوسط ما تطعمون أهليكم، والرز بأوسط أنواعه هو الطعام الغالب لأهل العراق على ما يظهر في هذه الأيام، ويمكن إخراجها نقداً وتقدر بحدود خمسة آلاف دينار عراقي لكل فرد ولمن يعيل".
يذكر ان الوقف السني والمجمع الفقهي اعلنا اليوم الاثنين، ان يوم غد الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك.
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