وقال الشيخ مجيد الجريصي في حديث لـ الخليج 365، ان "سيطرتي الصقور والتحدي قامتا باجراء مستغرب بمنع اهالي الانبار العبور الى العاصمة بغداد". واضاف ان "هاتين السيطرتين قامتا باعادة جميع السيارات باستثناء التي تحمل لوحات بغداد او يحمل راكبيها بطاقة سكن بغداد".



يذكر ان اهالي محافظة الانبار يشكون بين فترة واخرى من اجراءات سيطرتي الصقور والتحدي، والتي غالبا ما تكون من غير سابق انذار. يذكر ان اهالي محافظة الانبار يشكون بين فترة واخرى من اجراءات سيطرتي الصقور والتحدي، والتي غالبا ما تكون من غير سابق انذار.

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كانت هذه تفاصيل خبر احد شيوخ الفلوجة: سيطرتا الصقور والتحدي تمنعان اهالي الانبار من العبور لبغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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