قرقاش يدعو الأطراف السودانية إلى استمرار الحوار

دعا الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأطراف السودانية إلى استمرار الحوار والتفاوض للوصول إلى اتفاق يقود بلادهم إلى بر الأمان.

وقال الدكتور أنور قرقاش في تغريدة على موقع توتير، الإثنين: "إن تجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع، قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة".





وفي وقت سابق الإثنين، شكل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

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وكشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة"، مجددا دعوته للتفاوض مرة أخرى.

وأعرب المجلس في بيان عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم جراء محاولة بعض المطلوبين أمنيا اختراق اعتصام عند مقر القيادة، مؤكدا حرصه التام على أمن الوطن وسلامة السودانيين.

وذكر البيان أن قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية نفذت عملية مشتركة لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولمبيا.

وأوضح البيان أنه أثناء تنفيذ الحملة الأمنية احتمى بعض المطلوبين بميدان الاعتصام وجرى ملاحقتهم، ما أدى لوقوع خسائر وإصابات.

وكان تجمع المهنيين أحد أطياف تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان، دعا صباح الإثنين إلى عصيان مدني شامل، وحث أنصاره على تنظيم مظاهرات، ردا على ما قال إنه عملية "فض بالقوة للاعتصام".