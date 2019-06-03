مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بإطلاق نار في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل عنصر أمن لبناني وأصيب اثنان آخران بينهم مدني، مساء الاثنين، في حادث إطلاق نار على سيارتهم في محلة الميناء بمدينة طرابس اللبنانية.



وأفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، بأن مجموعة مسلحة أطلقت النار على دورية لقوى الأمن الداخلي اللبناني في طريق الميناء بمدينة طرابلس أثناء توقيفها، ما أدى إلى استشهاد العريف "ج. خليل" وإصابة عنصر أمن آخر.





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وتبع الاعتداء إلقاء قنبلة صوتية أمام سرايا طرابلس، ما أدى إلى إصابة مدني، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الجيش اللبناني يحاصر هذه المجموعة المسلحة في أحد شوارع المدينة.





وسائل إعلام لبنانية، أكدت أن وراء هذا الحادث، شخص مطلوب أمنيا، يدعى عبد الرحمن مبسوط، قاتل في سوريا إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي.

