خيانة قطر وسقوط إرهابيي ليبيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قطر تخرب المنطقة لصالح إيران وتركيا، والحرس الثوري يدفع بإرهابيين إلى ألبانيا، والمجلس العسكري السوداني يكشف ملابسات فض الاعتصام ويجدد الدعوة للتفاوض، وسقوط قادة الإرهاب في ليبيا، ومطالب بإعدام عمدة طهران، ورد مصر على هيومن رايتس ووتش، وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الإثنين 3 يونيو/حزيران 2019.. للاطلاع أضغط هنا.



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